富途控股（FUTU）宣佈成功支援首個特殊目的收購公司（SPAC）、新世界（017）行政總裁鄭志剛發起的Artisan Acquisition Corp.（ARTAU）登錄美股，並聯手瑞銀、瑞士信貸擔任聯席承銷商，為富途美股IPO承銷業務寫下里程碑。

富途獲Artisan Acquisition Corp.邀請成為聯席承銷商之一。富途是次與Artisan Acquisition Corp.、發行人及專業投資者緊密連結，包括提供「一圖讀懂SPAC」、「深度資訊解讀」等投資者公關服務，協助發行人提高投資者對SPAC公司上市的認識，並進一步了解其投資價值。

富途控股創辦人、董事長、首席執行官及技術委員會主席李華表示，Artisan Acquisition Corp.成功掛牌創下了富途多個突破性記錄，包括富途首次為SPAC上市公司擔任聯席承銷商；同時為富途首次向專業投資者開放SPAC國際配售認購通道，進一步開拓更多元化的投資產品，滿足全球眾多投資者不同需要。

他指，富途平台的獨特優勢有助上市企業向全球千萬用戶精準傳遞其投資價值，進一步提升新型投資者關係服務的價值。放眼未來將會繼續以革新的用戶體驗，發掘更多行業機會。

富途最新報118.89美元，市值174億美元。

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