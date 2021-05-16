【本報訊】5月份接連數個周末有大型新盤推售，市場氣氛持續高漲，過去周末兩日一手市場錄約310宗成交；本月至今暫錄約1,531宗新盤買賣，料全月有望創近半年單月新高。

由有利集團（406）發展的大角嘴利．晴灣23於昨日首輪發售，盡推117伙。有利集團執行董事黃慧敏指，項目即日沽出108伙，佔可發售單位約92%，套現逾7億元；其中標準戶已全數沽清，最高成交價為28樓D室，屬實用410方呎兩房戶，另連214方呎天台，成交價為1,082.4萬元，呎價高見2.64萬元。

維港滙I兩房1,238萬

利．晴灣23較同區折讓逾一成、以低價策略搶客，吸引不少慈父慈母為下一代「上車」；其中現居烏溪沙的謝女士指，項目「個價OK」，故「full pay」斥逾900萬元，為兒子購入一伙極高層F室、實用466方呎兩房戶。

另現居元朗、從事建築業的「90後」劉先生認為，項目屬市區「優惠價」新盤，並獲父母資助首期、以539萬元買入項目一伙中層B室一房戶。他續指，現時年輕一代較難上車：「好彩有爸爸媽媽支持，之後都要自己供，收樓之後會放租先。」

多個新盤項目如火如荼推售，帶旺一手餘貨屢錄承接，包括由會德豐、信置（083）等五大發展商合作的西南九龍維港滙I，最新以1,237.9萬元售出3A座7樓B室，屬實用489方呎兩房戶，呎價約25,315元。

壽臣山洋房呎售8.2萬

另一方面，會德豐旗下將軍澳日出康城Malibu第3B座67樓A室頂層天台特色戶，實用面積1,305方呎，屬四房一套連工作間及洗手間間隔，另連702方呎天台，最新透過招標以3,298萬元售出，呎價約25,272元。

同系啟德Grande Monaco第1座9樓B單位，實用面積961方呎，屬四房一套戶型，新近以2,509.3萬元沽出，呎價約26,111元。項目自2月開售至今累沽208伙，佔全盤可發售單位逾84%，套現超過32.8億元。

不過，有個別買家看淡後市，遂撻定離場。據一手成交紀錄冊顯示，恒地（012）啟德The Henley I第2座31樓F室，實用面積505方呎，採用兩房間隔，單位原於上周日、即項目首輪發售日，以1,369.63萬元沽出；惟買家相隔一周即取消交易，料遭發展商沒收樓價5%定金，涉及約68.5萬元。

一手市場大額成交湧現。新地（016）港島南區壽臣山洋房Shouson Peak，錄得超過兩年來首宗成交，以近3億元賣出其中一幢洋房。

據一手成交紀錄冊，項目11B號洋房，實用面積3,601方呎，連1,196方呎花園、750方呎平台及424方呎停車位，透過招標以2.95億元易手，呎價8.2萬元。