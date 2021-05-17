●恒安國際（1044）公佈，大股東許連捷因由於希望投入更多時間至其家庭及私人事務，故辭任行政總裁、授權代表及委員會成員，全部由兒子許清流接任。而許連捷會留任執行董事及副主席職位。

許連捷表示，自創辦以來，該公司不管是產品升級還是管理架構調整，「每一次變革都踩在點上」，目前數碼化時代將面臨很多考驗，相信在許清流總裁帶領下能取得新的突破與發展。而許清流就指，對父親擔任36年行政總裁致以衷心感謝與崇高敬意，而他會帶領全體員工「實現自我人生價值和公司市值的雙提升」。

●同程藝龍（780）首季收入按年增60.6%至10億元（人民幣，下同），經調整溢利大增2.8倍至2.96億元。期內交易額（GMV）增加83%至333億；平均月活躍用戶（MAU）增長57.8%至2.34億人；平均月付費用戶（MPU）增加84.5%至2,730萬人。

同程藝龍指，疫情於3月有效控制，延遲的返鄉探親、出差及休閒旅遊需求增長，首季國內過夜客房銷售增長45%，低線城市增長逾70%，國內機票銷量增長約20%，而汽車票銷量增長近1.5倍。

其他

●聯交所譴責匯銀控股（1178）7名前董事，指公司於2016年試圖收購兩家公司，但過程中出現問題，導致該公司無法確認是否已實際完成收購。由於7名董事未能為該公司設立適當的內部監控措施，以確保取得或保留收購相關文件，最終導致收購事項錄得全額減值逾1億元，令該公司損失慘重。

●本港網絡開店平台SHOPLINE發表《2021 香港開店白皮書》，指去年香港網店註冊商戶數目升80%，總營業額上升接近2倍，總人流升1.55倍，總訂單數亦增長2.28倍。去年「口罩」成為全年度最熱門關鍵字，運動服飾相關字詞亦屬熱門搜尋。

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