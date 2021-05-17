特約報道｜香港人對英國有情意結，早在97移民潮時已愛在英國置業，而香港人買倫敦樓，除了講求生活便利校區好，回報率及升值潛力更是重要因素！而位於Zone 2的金絲雀碼頭Canary Wharf發展迅速，無論交通、居住環境、社區配套也煥然一新，加上有香港幾大發展商進駐加持，樓價升值潛力也被看高一線，和香港人一拍即合。

倫敦是國際金融城市，單是GDP就佔全國兩成。而倫敦有兩個金融中心，其中之一就是坐落於東倫敦的金絲雀碼頭。受惠於金融業的急速發展和英國政府的「東擴」計劃，各國銀行及跨國企業如HSBC、Citibank、JP Morgan、Barclays、Credit Suisse、KPMG、IBM、Shell及Mastercard等也相繼於金絲雀碼頭開設總部，近年金絲雀碼頭已成為最備受國際投資者追捧的地段。

金絲雀碼頭充滿年輕活力，除有摩天大樓及甲級寫字樓外，亦有五星級酒店、影院、購物中心、藝術畫廊及綠化公園等，現時就有超過12萬名專業人士在此工作，住屋需求極為龐大，租賃市場也是有價有市，而且樓價比起金融城較為低水，故現時入手等升值正是最佳時機。

買樓講「Location！Location！Location！」，道理放諸四海而皆準。金絲雀碼頭地理位置優越，除了位於東倫敦最核心位置之外，更坐擁地鐵、輕鐵、水上巴士及即將通車的Crossrail。屆時前往倫敦最大的金融中心Liverpool Street只需6分鐘，40分鐘又可直達希斯路機場，貫穿整個倫敦，便利需要經常出行或出國公幹的專業人士，這也是該區房價持續上升的原因。

除了交通配套，不少港人置業也會選擇名校網內的盤源，既有大量高收入的租客群，若未來打算安排子女於海外升學也相對便利。金絲雀碼頭周邊的教育資源豐富，毗鄰12間大學及中小學，包括倫敦大學學院商學院、倫敦瑪麗皇后大學、英國國家芭蕾舞團等，多間中小學校也榮獲英國教育標準局評為優秀或優良等級，可謂名校雲集。

既然現時英國政府放寬移民計畫，BNO持有人士可透過「5+1」入籍，對於有意投資者或移民的香港人，東倫敦、尤其是近金絲雀碼頭的住宅區絕對是首選，而目前當地一房單位售價約￡500,000，是次項目的1房556呎單位入手價只需要￡419,000起，2房860呎亦僅售￡561,000起，預計可於今年年底落成，絕對是近年的性價比之王，有意入手的投資者可到展銷會參觀，聽取專業的海外投資物業顧問分析並了解當地市況。

倫敦物業投資講座及展銷會

日期：5月22及23日(週六及週日)

時間：11am－7pm

地點：尖沙咀半島酒店6樓

講座時間：12pm & 3pm

查詢：3468 7299

WhatsApp：6187 9014 (https://wa.link/2qvina)

按此登記：https://cutt.ly/HbPkTIU

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