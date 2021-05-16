【本報訊】按證公司錄得自成立首年（1997年）以來第二次見紅，去年稅後虧損3.62億元。特首前年底放寬首置按保計劃上限，雖帶動該公司去年度按保新取用貸款額勁升近兩倍，但成也風雲敗也風雲，因按保佣金支出會計入賬按年增逾5億元，而會計準則不能更改，令公司生意越多賬面越蝕。

指年金業務長遠賺錢

政府通過外滙基金全資擁有按證公司，該公司發言人回應查詢稱，目前沒有注資需要，公司現時資本水平相當穩健，又認為從旗下年金公司業務的內涵價值，反映該業務長遠可獲盈餘。

按證公司自成立後，政府曾於1998及2018年（年金公司成立）向該公司額外注資。截至去年底，按證公司資本充足率為37.3%；若撇除會計因素，該公司去年經調整稅後盈利為3.76億元。

至於年金公司，去年度會計虧損為3.2億元，發言人指，若年金業務持續發展，新保單因精算分析假設作出審慎法定撥備，年金公司是很大可能持續錄得會計虧損，因而令按證公司財務表現受影響；但一般新保險公司於營運初期數年，因符合法定儲備要求皆出現此正常情況。

長遠而言，按證公司發言人認為年金業務內涵價值反映將能獲得盈餘，但沒透露何時才實現，預期將來利潤現值13億元的時間表。截至去年底，年金業務的內涵價值約為54億元。