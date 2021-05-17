大快活（052）發盈喜，預計截至3月底止全年純利約為1.5億元，按年增加1.45倍，當中與政府疫情相關津貼有關，如撇除去年1.83億元保就業計劃資助，全年業績見紅。

大快活表示，全年純利變化主要由於從香港及中國內地政府獲得疫情相關的資助及津貼，當中包括保就業津貼，已全數用作支付本集團香港僱員的薪酬及工資。

大快活指，純利上升亦由於提升產品及其網上訂餐系統「Click and Collect」和外部的外賣平台推廣外賣業務，以改善整體的生產力與效率；而且採取了積極措施促進成本控制，包括透過具彈性的編制來提高員工的生產力、與業主和供應商以獲得最優惠的合約條款為目標作磋商、以及簡化物流與倉儲安排及有效地控制其他營運費用等。另外，前一年度使用權資產及其他物業、機器和設備的減值虧損增加，抵消了該年度部份純利加幅。

去年大快活以「大快活快餐有限公司」名義，申請兩輪保就業津貼共1.83億元，承諾受薪人數為4,138人。截至去年9月底止中期，大快活員工人數有5,700人。

另一家本地快餐集團大快樂（341），上月已發盈喜，料3月底止全年溢利大增3.76倍至3.5億元，當中亦是靠保就業4.88億元來保持盈利。

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