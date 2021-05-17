特約報道｜投資物業，首要的自然是升值潛力。近年，英國曼徹斯特是其中一個最受歡迎的移居及投資熱點，由於英國政府推動「北方經濟引擎」計劃，以及多個大型基建與社區發展規劃，當地經濟發展蓬勃，樓市近年備受追捧。曼徹斯特早前更獲全球數據網站Numbeo列出去年英國最宜居城市中，排名比倫敦還要前面，可見當地物業無論作為投資或自住都相當具價值。

英國政府力推「北方經濟引擎」計劃，令曼徹斯特成為繼倫敦外，外國投資在英國的首選。其中針對New Bailey和St. John’s的活化計劃合共耗資近20億英鎊，屆時相信將帶來更多商機。此外，曼徹斯特正由過往的工業城市轉型為創意產業之城，近年成功引入全球600間大型企業在在當地開設辦公室，富時100指數上市的公司之中，更有85間已進駐曼城，工作機會增加之餘，亦進一步刺激當地市中心的樓市。

各大企業看好曼城的前景，其中一個原因是政府推動重磅基建，當中備受注目的就是曼城機場的擴建計劃。現時擴建工程正陸續完成，預計將來會擁有約200條國際航線，其中包括香港、北京及世界各大城市的直航路線，進一步提升曼徹斯特在國際上的地位。另外，英國第二條高速鐵路（High Speed 2）亦會在未來晉工，屆時從倫敦前往曼徹斯特只需1小時8分鐘。另外，在本地交通系統上，耗資21億英鎊的輕鐵擴建計劃，這個有達92個站的輕鐵為全英最具規模的輕鐵系統，亦將令當地交通更趨完善。

曼徹斯特不僅工作機會多，同時也是學術之城，當地具有多間知名大學，是世上第一個公共圖書館、第一台電腦誕生之地。歷來曼城人才輩出，已誕生了 25 個諾貝爾得獎者。目前曼城具有22間大學，亦是英國最多學生的城市，連帶租賃市場興旺，租金回報率更可高達6厘。

曼徹斯特潛力優厚，根據仲量聯行英國住宅研究部於三月發表的報告指出，預計曼徹斯特2025年的房價將上升18.5%，因當地工作機會多，人口持續增加，支持當地樓價和租賃市場。想搭上這一次升值浪潮，就要留意當地的上車盤。本周末有英國曼城物業展銷會，主力介紹曼城市中心現樓與準現樓樓盤，項目定位方便，毗鄰商業中心Spinningfields、政府總部、各大百貨公司、超市、食肆，及大型購物中心如Arndale、NOMA，商舖林立，生活配套應有盡有。同場更有征「英」全攻略講座，無論想買英國樓放租或投資增值，都要把握機會報名。

【曼城市中心「現樓 + 準現樓」2合1 展銷會】

日期：5月22及23日（週六及週日）

時間：11AM－7PM

地點：尖沙咀半島酒店6樓

講座時間：12PM & 3PM

查詢: 3758 2969

WhatsApp: 5611 8401 (https://wa.link/6aeo63)

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