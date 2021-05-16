再過三日，上海醫藥（2607）掛牌足十年。當年IPO價23元，現價博浮水，回報37%。

1) 上藥上周二宣佈，雲南白藥（滬：000538）將注資112億元人幣，認購新股，換取18%權益，成為第二大股東。雲南白藥市值1,379億元人幣，是上藥現時的2.7倍。雙方將戰略合作，上藥受惠，收協同效益。

國家主席習近平上周三視察河南中醫藥業，雲南白藥兩日後又發通告，將與上藥、天津醫藥，合作發展中醫藥產業。

首季盈利激增104%

2) 2020年，上藥營收1,919億元人幣，升3%；純利44.96億元人幣，升10%。今年首季，營收516億元人幣，按年增28%；純利21.2億元人幣，激增104%，不計附屬公司增資獲特殊利潤，賺12.13億元人幣，仍增23%，頗為理想。

上藥今年餘下三季盈利增長即使放緩至10%，全年仍將多賺32%，PE僅 6.7倍，較6年平均折讓42%。雲南白藥預測PE25倍，上藥較其折讓73%。

3) 上藥今年預測PB 0.78倍，較6年平均折讓35%。雲南白藥為3.51倍，上藥較其折讓78%。

4)「製藥股」毛利率較「賣藥股」高，享較高估值。上藥的製藥業務盈利佔比47%，有半隻製藥股質地，應享半隻製藥股的較高估值。

★上藥現價16.76元，以十年前IPO價23元為目標價，潛在升幅37%，只不過折合2021年PE 9.2倍。招銀證券睇24.9元，中金睇21.55元。

同場加映：上周三，長建（1038）主席李澤鉅在長建股東會中表示，長建股價遠被低估。過去一周，長建微升0.2%，長和（001）跌3.1%。

長和持長建71.9%，被低估的程度遠甚於長建。長建今年預測PE 13.7倍（往績17倍），PB 1.05倍；長和預測PE僅6.2倍（往績8.2倍），PB 0.45倍。將長和的盈利與NAV分開兩瓣，一瓣是佔長建的，另一瓣是佔長建以外的。佔長建的一瓣以長建本身的PE與PB計，則非長建一瓣的PE，更低至4.5倍（較長建本身PE折讓68%），PB更低至0.33倍（亦較長建本身PB折讓68%）。

主稿與「同場加映」今年共9次薦買長和，現價62.3元，目標價重溫：77元，潛在升幅24%，已屬保守。瑞信睇87元。摩通睇82.5元。

何車