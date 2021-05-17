中原集團創辦人施永青今在《AM730》專欄，就國家生育率普遍下降提出建議，指要解決生育率下降，建議當市民完成最基本的生育責任，例如生育兩個孩子後，才有權使用避孕產品。

施永青認為，人類過去一直都沒有生育不足的問題，皆因「祖先利用DNA的密碼，令人類在性慾高漲的時候難以自己」，願意把個人的利益暫時擱置，以完成種族繁衍的使命，但他慨嘆「祖先此項設計被先進有效的避孕方式徹底破壞。」

他在專欄中指，「我們的DNA為性行為提供強烈的快感，目的是要我們拼命生育」，但避孕科技卻令人類只要性愛的快感，而毋須承擔性愛的後果。因此，為解決生育率下降，他認為「必須對個人主義的某些主張進行一定的壓抑，並把種族的延續視為每個人都要承擔的責任。」

施永青稱，各發達國家生育率出現下降，但即使很多國家都提升生育福利，然而效果並不明顯，沒法扭轉生育率整體趨跌的局面。他認為隨着人口老化，社會動力不足，而各種各樣鼓勵生育的方法又無法生效時，不排除人類社會可能要出此下策。

香港嬰兒出生率下降

事實上，全球各地確面臨生育率不足問題。香港方面，勞福局局長羅致光今年1月發表網誌，指香港的新生嬰兒數字持續下降，由2014年的61,290下降至2019年的53,168；而2020年首11個月的新生嬰兒數目，就再較2019年同期下降了17%。但羅致光當時表示特區政府並無鼓勵香港市民生育政策，重申「無意干預個別家庭生兒育女的決定」。

根據美國中央情報局（CIA）的數據顯示，預計2021年香港的生育率為1.22，排名倒數第五，而排名最尾的為台灣（1.07），尾二為南韓（1.09），尾三為新加坡（1.15），尾四為澳門（1.21）。

當中生育率排名最低的台灣今個月公佈，將推行鼓勵生育政策，包括實施擴大不育夫婦試管嬰兒補助方案、增加產檢次數及項目、放寬育嬰停薪留職及彈性工時等政策，財政預算約100億元（新台幣，約28億港元）。

而南韓地方提出不少誘因，獎勵年輕男女結婚生子。其中，慶尚南道首府昌原市以一億韓元（約68萬港元）低利房屋貸款為誘因，婚後三年生孩子免利息；婚後十年生第二子免三成貸款；生三個，地方政府幫家長全部還清房貸。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略