國泰航空（293）受疫情持續影響，繼早前對前線員工推自願離職「瘦雞餐」後，今再公佈架構重組方案，國泰機場地勤部由原本5個職級，減為4個，中層主管（Supervisor）及服務領隊（Service Leader）將合併為「Service Excellence Lead」，新架構將於今年9月轉用。

據悉為減省開支，部份Supervisor及Service Leader職級員工將被「燉冬菇」，降職回底層的客戶服務員（Customer Services Officer），人工亦會被減，兩職級以時薪計相差可達1倍，暫時未知多少員工受影響。反而這次架構重組，未涉人工較高的經理級員工，國泰明顯再找基層員工開刀。

國泰在內部通訊向員工解釋，為簡化架構，解決多年來職能重疊問題，因而作此改變，並謂會根據員工的工作表現及能力進行評估，重新調配新架構後的留職或降職安排，並將於日內通知相關同事。

國泰疫情下士氣低落，早前推出的自願離職「瘦雞餐」，據悉有近200人申請，大多為年輕同事，因為他們已對集團前景不抱希望，寧願拿錢早走，生怕再遲疑不決會被另一波裁員行動炒，亦相信賠償只會越來越低。國泰中午收報6.42元，暫無升跌。

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