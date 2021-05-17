新盤氣氛持續升溫，多個項目密鑼緊鼓推售，其中萬科香港旗下何文田自由道項目最新命名為VAU Residence，發展商指，項目最快下月展開銷售部署，全盤涉及165伙。

萬科香港執行董事周銘禧指，何文田自由道項目VAU Residence樓書、示位等前期軟銷工作已接近尾聲，預計最快6月上旬可展開銷售。

周續指，項目合共提供165伙，戶型由開放式涵蓋至三房，其中以開放式及一房戶為主打，實用面積分別介乎200至250方呎，及250至290方呎，兩者佔全盤伙數近八成；另項目有7伙為頂層連天台特色單位。項目預計2023年1月底落成，樓花期長約一年半。

何文田VAU Residence前身是區內舊樓，萬科香港經一輪收購後，於2019年以底價4.51億元投得物業業權。項目佔地約4,792方呎，前身屬1幢樓齡逾半世紀，8層高商住物業。而毗鄰的自由道13至13號A舊樓，萬科同以底價2.49億元統一業權。隨後將兩地盤合併重建，可建樓面約6.51萬方呎，發展成今日VAU Residence。

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