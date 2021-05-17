疫情下本地公共交通乘客量大減，新巴城巴副主席鍾澤文接受本地傳媒專訪時表示，現時每月虧損以數千萬元計，擬再循多個方向開源節流，計畫向政府提出改革專營巴士票價調整機制，包括考慮油價波動，並參考港鐵可加可減機制，每年檢視票價是否需要調整，避免一次過大幅度加價。

新巴城巴屬同一集團，惟劃分兩個品牌個別經營，鍾澤文續指正探討各方面會否有空間，降低經營成本，增加營運效益，並透露內部有意見初步探討新巴城巴合併，但直言非朝夕的事，至少經一年商討及研究後才會有定案。

翻查資料，接手經營城巴及新巴的匯達交通，去年稅前虧損2.62億元，撇除政府津貼則蝕8.13億元。該公司指，目前難以做到收支平衡，港島區路線的車費太過便宜，並歸咎是城巴及新巴早年競爭的惡果，正研究重建港島網絡。

去年兩巴載客量大減27%，相等於減少1.07億人次，即換算客量近4億人次；機場及陸路口岸路線的客量更大幅下跌超過90%。而截至4月，整體載客量仍按年少約25%。

兩巴4月4日起獲准分階段加價最多12%，但匯達指，歷年來的盈利一直以機場及陸路口岸路線的車費收入所帶動，如今這些路線客量大跌超過90%，嚴重衝擊其的財政狀況。該公司指出，儘管近日票價有調整，但城巴及新巴港島路線的車費「仍然是世界各大主要城市中數一數二最便宜」，並指每公里的車費亦比新界眾多路線不成比例地低，另外又指出，城巴新巴多年前曾互相競爭，導致服務過盛，也是引致今日局面的另一因素。

去年新創建（659）以32億元出售予一家財團Bravo Transport Holdings，當中漢思能源（554）持有8.6%股權，另外股東包括私募基金Templewater Bravo Holdings持股90.8%及Ascendal Group持股0.6%。漢思能源曾表示，城巴及新巴受到疫情帶來的封關及隔離措施影響，巴士公司客流量減少，處於虧損狀態，不過身為公共服務事業現金流穩定，長遠來看，認為巴士公司的投資將為集團帶來長期穩定的收入。漢思能源開市報0.38元，暫無升跌。

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