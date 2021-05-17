新盤市場浪接浪，新世界發展(017)旗下大圍柏傲莊，繼推售第1及2期後，項目第3期獲批預售樓花同意書，料短期內公佈推售。

新盤有價有市，帶動發展商推盤步伐加快。新世界發展與港鐵(066)的大圍站上蓋柏傲莊 III，發展商表示項目獲批預售樓花同意書。新世界發展營業及市務部總監黃浩賢表示，項目售樓說明書、展銷廳及示範單位已進入最後階段，料短期內公佈最新銷售部署。

柏傲莊整項目由7座住宅組成，共提供3,090伙單位，其中第一期及第二期累售共2,103伙。而第三期柏傲莊III屬項目最後一期，建有2座住宅大樓，共提供892伙單位，單位戶型包括一房戶至四房戶。

長沙灣半山豪宅翠雅山 推出單位招標

多個發展商趁樓市勢旺，加入新盤戰團。在港產量不多的大生銀行馬氏家族旗下大銀地產，去年軟銷一輪長沙灣半山新盤翠雅山後，終上載首份銷售安排。

發展商推出項目第2座地下4層1及2號單位，實用面積分別1,463方呎及1,824方呎，分別附連一個90方呎或218方呎花園。第2座地下1層12號單位，實用面積1,879方呎，同座地下18號單位，實用面積1,557方呎，本周五開始招標，今年8月20日截標。

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