本地大孖沙先後以SPAC方式登陸美股市場，最新有新世界（017）副主席兼行政總裁鄭志剛，私人發起SPAC Artisan Acquisition Corp.（美：ARTAU）於納斯達克上市；另一邊廂，港交所（388）正研究引入SPAC機制，仍未正式諮詢市場。惠峰國際董事張玉峰表示，諮詢期愈長，對香港不是一件好事，「富豪家族都已經搞緊，大量資金搬出香港，覺得好可惜。」

近月市況動盪，科技股成為跌市火車頭，遂不少基金經理選擇叫停手中的SPAC項目，令4月及5月SPAC上市宗數大幅回落。他表示，不少華爾街投行均認為股市差不多見底，不少客戶對市況漸趨樂觀，料熱潮將再次升溫。

市場近期焦點落在監管機構的取態，美國證交會（SEC）擬加強監管SPAC，包括規管併購公司的規模、收入，早期投資者發行的認股權證，會計指引等，令市場視為撲熄SPAC熱潮的主因之一。然而，張玉峰認為監管影響相對小，相反監管機構的介入代表當局都重視此上市方式。

他續指，美國最大的憂慮是再出現瑞幸咖啡這些造假企業透過SPAC上市，令市場充斥不良企業。而且，中美關係惡化，大多數SPAC發行人均避免與內地敏感企業商洽，包括軍事工業、化學應用、及虛擬幣相關的企業。

根據SPAC Data顯示，今年累計錄到318宗SPAC上市，已超出去年總上市宗數。然而，4月份只錄得10宗，按月大跌逾9成。

香港仍在研究階段，早前外媒引述消息人士報道，諮詣文年最快將在下月出台，年底或迎來首隻SPAC，張玉峰卻認為年內落實的機會甚微，始終本地監管態度較為審慎及保守。他預料，如香港成功引入SPAC機制，證監會或設立獨立的部門監管SPAC，早期將規範併購行業，亦就併購公司的業務前景、估值，及營運歷史作出比美更嚴的規管。

張玉峰透露，今年內目標發起2隻SPAC，首隻將於納斯達克上市，擬主攻東南亞、與電商有關的支付工具領域企業，目前已集資1億美元。另一隻SPAC則關注內地的成人教育平台，目前已籌得8成資金。然而，具回報潛力的初創企業數量有限，愈多SPAC加入或令競爭更趨競烈 ? 張玉峰笑言，「緊係唔夠大孖沙爭，但相信大家嘅目標唔同，（我哋）尋找規模相對細嘅企業。」

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略