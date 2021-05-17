上午9時25分

上證綜指升不足1點，報3,490點；深證成指升25點，報14,234點；創業板指升15點，報3,049點。

上午9時21分

隔周美股反彈，恒指今高開102點，報28,130點；H指升46點，報10,451點；科指升63點，報7,628點。

資金流入教育股，中教（839）升10.8%創新高，報19.7元；宇華（6169）升7.5%，報7.6元；新高教（2001）報7.32%，報6.16元；中國科培（1890）升7.76%，報5.83元；希望教育（1765）升6.36%，報2.51元。

台股繼續重挫，台灣加權指數跌2.99%，報15,353點。

京東（9618）分拆的京東物流（2618）今日招股，全球發行約6.09億股，香港發售部份佔總數3%，每股招股價介乎39.36至43.36元，每手100股，入場費4,379.69元；集資額將介乎239.8億至264.1億元，相當於公司估值約2,398億至2,641億元。京東開市跌1.27%，報264.8元。

壹傳媒（282）今早宣佈停牌，以待發出關於保安局公布有關凍結公司控股股東黎智英先生持有的資產，和本公司股權的聲明，而該聲明屬公司內幕消息的公告。消息刺激同是媒體股的毛記葵涌（1716），今早高開升14.7%，報1.01元。

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