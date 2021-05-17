信利國際（732）上周五晚發盈喜，預期今年首季純利達2.6億元，按年大增1.7倍，主因有二：一、毛利大增41%至6.07億元，收益增14%至53.26億元，毛利率升2.2百分點至11.35%；二、受惠人民幣兌美元升值，外滙滙兌收益由虧轉盈，今年首季賺2,200萬元，而去年同期蝕4,800萬元。

分析核心業務增長，要先撇除滙兌收益因素，以此計算，去年首季實賺1.43億元，而今年首季則為2.38億元，按年增長66%，看似不俗，但去年受疫情影響壓低基數，與今年首季經營恢復正常，按年大增長非常合理。

以更客觀的角度分析，可與不受疫情拖累的2019年首季進行比較，得出收入增長16.3%，毛利率升1.66百分點，核心盈利大增245%，可見信利這份是「真盈喜」通告。

翻查信利往績，盈利表現非常波動，但下半年盈利佔比都較上半年為高，保守以上下半年盈利一樣將預測，全年核心盈利9.52億元，現價（1.15元）預測市盈率僅4倍，估值頗吸引，加上剛於保力加底部反彈，上試1.3至1.35元水平，失守1.05元止蝕。

筆者為證監會持牌人，未持有上述股份財務權益。

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