因美國禁止美企或個人投資解放軍相關企業的行政命令，盈富基金（2800）管理人、美資道富旗下道富環球投資管理亞洲，年初曾表明不再對受制裁恒指成份股作新投資，事隔兩天道富雖極速拆彈恢復買賣，但消息透露，當局對出爾反爾做法及美國潛在制裁風險等不確定性仍表關注，已透過金管局委任獨立第三方就盈富進行審計，並就是否更換管理人及可行做法作研究。

據悉，為免出現追踪差異，指數基金只會委任1間公司任管理人，目前盈富信託人為道富銀行，但因信託人不涉股份買賣（主要是存託及計價），理論上禁投令未有影響其角色，最終盈富管理人是否換馬、或只換管理人而保留信託人，還是兩者皆換，可有不同考慮方案。

市場上同樣追蹤恒指的交易所買賣基金，包括恒生銀行（011）旗下恒生投資管理營運的恒指ETF（2833），該基金信託人是美資行花旗；另外中資南方東英亦於本月初推出南方恒指ETF （3037）。

事實上，自年初盈富宣布不對禁令股有新投資後，基金出現被贖回情況。盈富於1月7日發行單位38.8299億股，基金規模1076億元；對比上周五數據，發行單位已減至33.0899億股，基金規模933億元，而同期恒指則升約1.7%。

盈富上周五收報28.2元；規模僅次盈富的恒指ETF收報28.58元，資產值逾480億元；南方東英管理的南方恒指ETF ，及美資貝萊德管理的安碩恒生指數（3115），規模僅1.6億及2.6億元。

消息稱，盈富投資者以本港散戶為主，不應受美國潛在制裁及法律風險影響商業運作，當局希望以透明公平原則引入競爭者，若換馬亦要向外解釋清楚，免當前複雜形勢引起政治猜測或被批黑箱作業；據聞恒生投資管理、南方東英等對管理盈富極具興趣。

對於傳聞當局研究盈富管理人換馬，金管局發言人回應，該局和盈富基金監督委員會一直就事件與道富溝通及跟進，若委員會決定需要更換經理人，「相信他們會小心評估和審視不同的人選」。

委員會主席王國龍稱，知悉金管局已就有關問題作回應，沒有進一步回覆。六人組成的監督委員會，有權撤換管理人及信託人，成員包括金管局副首席法律顧問羅承恩。

道富發言人表示不評論市場傳聞，重申盈富投資於所有恒指成份股，道富環球投資管理亞洲將如盈富招股書所述，致力實現盈富的投資目標，提供緊貼恒指表現的投資回報。

恒生投資管理發言人對有關查詢不作評論。南方東英則回應積極，發言人表示，作為本港最主要ETF發行商之一，若有機會「管理香港最大的盈富基金，肯定是南方東英的榮幸」。本月初推出南方恆指ETF，他指是因為美國實施禁投令，牽涉恆指成份股，而目前本港最大的追蹤恆指ETF由美國機構管理，其對制裁取態令投資者擔憂，該公司亦收到投資者相關詢問，故發行不受美國制裁影響的相關產品。

獨立股評人David Webb向本報稱，道富年初事件最終以子公司為亞洲公司定位拆彈，但此舉需獲足夠法律釐清，如美國國務院、財政部或商務部等確應才能杜絕風險。他同意盈富監督委員會，應就基金管理人及信託人作研究複檢，並讓有興趣的不同機構（包括外資）參與競投，以具經驗能力及確保運作不受美國制裁令影響為考慮。

有「基金教父」之稱的雷賢達說，「如果唔係因為出現做咗決定又推翻情況（暗示道富出爾反爾），投資者或監管機構都未必要做改變，如果當局有呢個做法（換馬）都係好被動，無可厚非」，關鍵是要制訂風險管理及系統設立。

美國克林信大學經濟學系副教授徐家健指，市場及坊間對換馬有不少討論，「我覺得有機會係換」，此舉是消除制裁風險影響商業運作一勞永逸方法，惟更換過程要透明及有競爭機制，需向公眾解釋清楚。

敏感時勢若換馬 外界或難免聯想

盈富基金自1999年成立至今，道富環球投資管理亞洲一直擔任基金管理人，道富銀行則任基金信託人。倘盈富管理人換馬，當下環境難免惹外界聯想，美資機構在港受壓；但有分析認為，追踪指數基金其實是很機動性操作，並無重大敏感或引伸利益關係，事件起因是美制裁令導致基金無法追蹤禁投令股影響商業操作，單以此引伸對香港金融中心地位受損等論述，未必合適。

消息指，反而道富在港聘有逾百人團隊，從事管理人及信託人工作，未來若在盈富角色有變，人手調配是另一關注。

美國克林信大學經濟系副教授徐家健表示，若撤換美資管理人角色，當此時勢好難避免外界不作聯想，像香港美商會早前調查報告亦指，逾4成員工考慮或計劃離港。他謂道富事件源於美國制裁影響商業操作，如獨立股評人David Webb當時亦建議更換管理人；徐說，若要平衡雙方利益，美資機構可能亦有責任向美國游說，協助掃除制裁風險潛在威脅，「畀香港政府有信心用佢，唔會一時一樣。」

雷賢達指，若因更換管理人引伸對本港國際金融中心地位受影響，或外資在港受壓等論述「唔應該」，香港是中國重要集資渠道，相信外資亦想參與及擴大在中國市場份額。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略