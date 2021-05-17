印尼網約車和支付平台Gojek與電商龍頭Tokopedia宣佈合併，將會是印尼史上最大筆交易，合併後的集團取名為GoTo，未公佈收購作價。

公司高層表示，該公司計劃今年稍後在印尼和美國上市。在周一的聯合聲明中，兩家公司表示，基於前年和去年初的融資，它們過去的估值合計為180億美元。

新公司將由Gojek的Andre Soelistyo擔任集團行政總裁，Tokopedia的Patrick Patrick Cao將擔任集團主席。Kevin Aluwi將繼續擔任Gojek行政總裁，William Tanuwijaya將繼續領導Tokopedia。 Soelistyo還將領導支付和金融服務部門，該部門將更名為GoTo Financial。

合併後的GoTo將涵蓋東南亞最大經濟體中的電商、速遞、網約車服務、送餐和其他服務，將成為東南亞最大的獨角獸。

GoTo Group將結合Gojek和Tokopedia的電商和金融服務。它們去年的合併交易量超過18億，總交易額超過220億美元。兩間公司的月活躍用戶總計超過1億。

集團主席Patrick Patrick Cao表示，現在公司的業務模式更加多樣化，穩定和可持續。公司擁有Gojek的高流量，高頻率交易，以及Tokopedia的高價值，以及中頻率電商交易，GoTo將佔印尼GDP的2％以上。

GoTo的主要投資者包括阿里巴巴（9988）、軟銀集團、新加坡主權財富基金GIC、Google和騰訊控股（700）。

上個月，東南亞最大的網約車和外賣公司Grab透過「特殊目的收購公司」（SPAC）達成400億美元的上市計畫。同時，新加坡電商平台蝦皮（Shopee）的母公司冬海集團（SE）也開始涉足外賣和金融服務。

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