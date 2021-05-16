上日提到非中資藍籌收息一覽，今日講34隻中資藍籌，大致可分為兩部分，第一個表是高息股份，第二個表是低息甚至乎是不派息股份。

彭博綜合券商預測，未來12個月預測息率6厘以上的中資藍籌，數目有12隻，大部份集中在資源股、銀行股身上。而去年度末期息，除了中移動（941）已除淨，其餘皆於今年5月下旬至7月上旬始除淨收息，當中以交行（3328）及中行（3988）現價股息逾7%最高，而大行估計今年度預測息率最高的中資藍籌，卻是兩桶油：中石化（386）及中海油（883），預測息率皆超過8.5厘。

舊經濟股與新經濟股今年天堂與地獄，股息高的資源及內銀股，年內股價升幅達雙位數，反觀ATMX大部份不派息，且受反壟斷折騰，年內股價亦近乎全線插水。

要提醒，中資股是九折收息的，大家收到的股息會自動被內地扣減一成。因為高息而買中資股，個人是不贊成的，政策風險隨時賺息蝕價，涉足中資股多年的投資者應該交了唔少學費。

股榮

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