新加坡主權基金淡馬錫今日在美國證券交易委員會（SEC）上載首季持倉變動，顯示主要新建倉為以近億元（美元、下同）買入的Roblox（RBLX），以200萬元買入的拼多多（PDD），以84萬元買入的Affirm Holdings（AFRM）等。

值得一提，科技女股神Catherine Wood旗下ARK Invest在Roblox上市首日亦建倉逾50萬股。

另外主要清倉為上季持有16.2萬股的Evoqua Water Technologies（AQUA），持有1.4萬股的Airbnb（ABNB），持有1萬股的Medtronic（MDT），持有1萬股的Stryker Corporation（SYK）。

淡馬錫主要加倉為增持27.1萬股，現值7,600萬元的百濟神州（BGNE），增持17萬股，現值6,874萬元的萬事達（MA），增持13.6萬股，現值4.39億元的亞馬遜（AMZN），增持10萬股，現值2,267萬元的Visa（V），增持6.8萬股，現值1,435萬元的Snowflake（SNOW）等。主要減持20.5萬股DoorDash（DASH），10萬股阿里巴巴（BABA）。

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