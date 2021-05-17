下午4時10分

美國三大指數期貨早段偏軟，納指期貨跌0.31%或41點，至13,345點，道指期貨跌0.35%，報34,199點；標普500指數期貨跌0.24%，至4,159點。

高盛下調阿里巴巴（BABA）目標價至321港元，維持買入評級。報告指阿里巴巴去年度商品交易額達1.2萬億美元，內地及海外年度活躍消費者分別為8.91億及2.4億。除了監管問題外，管理層致力於將其增加之利潤投資到核心戰略領域。

該行又指，基於上述因素，將阿里2022年度非公認會計准則經營溢利預測下調636億元人民幣，至1544億元人民幣，相信公司中國零售市場年度活躍消費者於本財年將達到10億的目標。高盛下調其2022至2023財年收入預測各1%，非公認會計准則純利各下調24%，目標價由340港元降至321港元，維持在確信買入評級。

據Coindesk，比特幣（Bitcoin）24小時內跌7.5%，至45,389美元；以太幣（Ethereum）跌7.8%，至3,534美元。加密貨幣概念股盤前走弱，Riot Blockchain（RIOT）跌10.53％，Marathon Patent（MARA）跌10.83％，嘉楠科技（CAN）跌7.74％，Coinbase（COIN）跌1.91％。

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