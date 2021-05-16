【數碼金魚缸】

最近香港電台大量刪除過去的新聞影片，或與政治審查有關，有網民發動全民做backup師，手動去YouTube下載港台的影片，為珍貴的新聞資料備份。但是，如果每次也單靠網民人手備份，速度和規模畢竟十分有限，長遠下去始終不是辦法。受到這件事啟發，令筆者想起於幾年前熱議，而直到半年前才上線的星際檔案系統（InterPlanetary File System, IPFS），或適合用來備份重要檔案。而建基於分散式儲存技術的加密貨幣，可能受惠於這種技術的需求而大派用場，或是投資機遇。

其實，分散式儲存技術一點也不陌生，也並非甚麼太空科技。相信很多人也有用過BitTorrent（BT）去加速下載大型檔案，這就是第一代分散式儲存技術，至今已經使用了20年，相當成熟。而IPFS是為了改良BT技術而推出的，兩者也不需要依賴單一伺服器，節點之間擁有檔案的不同部份，均可以互相分享檔案，充份發揮頻寬最大化的優點。不過，兩種技術仍然依賴用家主動做種開心share，如果沒有長期種子檔案便會失傳，因此並不算是一種可靠的備份技術。自從加密貨幣的出現，為這些技術帶來了突破性發展。

Filecoin是雲端數據庫

為某個檔案做種子性質似做義工，做種者沒有得到任何實質回報，因此不能保證某個檔案長期有人做種。有了加密貨幣生態圈，檔案分享有望變成可持續發展的商業模式，例子有Filecoin（FIL），它建立於IPFS制式之上，是目前分散式儲存技術相關的最大加密貨幣。簡單而言，由需要儲存檔案的買家創建儲存報價，然後由礦工提供儲存服務賺取報酬。舉例，買家向網絡廣播：「我有大約10TB的數據需要以IPFS形式儲存，每GB的數據每儲存了一分鐘，我願意向儲存者付出0.0000001的FIL幣作為代價，有誰願意接下這生意？」接着就是由礦工們接下交易並開始傳送檔案。之後，礦工要向區塊鏈證明他所控制的節點持續地保留了相關的檔案，而且在合約期內需要定時提交核數報告，便可以獲得以FIL計價的收益。相反，如未能根據合約提供儲存檔案的服務，將會受到一定程度處罰，會從礦工質押的加密貨幣當中扣除部份。

把硬盤當作Airbnb出租

近年去旅行很流行住Airbnb代替租酒店。透過Airbnb，任何人都可以租用別人家中閒置的地方，很多時租金比酒店便宜。Filecoin的原理類似，讓用家可以租用別人硬盤閒置空間作儲存服務，取代傳統的雲端服務器。據筆者於file.app網站的行情查詢，把大型檔案儲存於Filecoin網絡，每GB資料約0.002591美元一年，相比之下儲存於AWS平均成本約0.01342美元一年；換句話說，把檔案儲存於Filecoin網絡，對比租用AWS服務成本要低得多。要成為Filecoin礦工，甚至不需要自行配備昂貴硬件，Filecoin官方就建議讓用家直接在雲端提供儲存服務，例如是AWS或DigitalOcean等平台上運行Filecoin程式。由此一來，既可以享受企業級數的硬件優勢，但同時可以不受內容審查，因為檔案以碎片化方式儲存於不同客戶的賬戶，惡勢力要強逼刪檔十分困難。

儲存板塊加密幣潛力大

分散式儲存技術相關的加密貨幣，板塊由年初至今大幅升值，甚至跑贏主流的比特幣和以太幣， 相關的技術仍然比較新，但其應用面廣泛，假以時日這個板塊應當有不錯的發展，值得期待。執筆之日以太幣已經突破4,000美元，以太坊創辦人說過將來所有東西也走向去中心化，分散式儲存方案相信將會是其中一個重要部份。衡量投資潛力和風險，各種主流加密貨幣和去中心化金融相關的幣種仍然是投資首選，但儲存方案這個獨特的板塊也不容忽視。

本篇文章數據分析Jupyter Notebook源碼放於Github（https://bit.ly/2QnB5L9），有興趣請自行瀏覽。

量子雪球

作者電郵：quantum.snowball@gmail.com