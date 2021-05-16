【本報訊】近期多個新盤高價開售，部份購買力回流二手市場。中原地產統計的十大屋苑，過去周六及日錄得28宗二手買賣，較上周17宗增加65%，創12周新高。

中原陳永傑表示，疫情放緩，本月各區新盤積極開售，且銷情熾熱，上半月一手市場錄逾1,500宗成交，料全月可達2,500宗。一手熱賣，同步帶動二手市場入市氣氛，加上黃竹坑站上蓋、旺角等大量新盤向隅客陸續回流二手市場尋寶，帶旺中小型以至豪宅物業的二手交投，買家怕遲買會貴，入市決定爽快。過去周末紅磡黃埔花園及天水圍嘉湖山莊最多成交，各錄五宗；鰂魚涌太古城及將軍澳新都城各四宗，鰂魚涌康怡花園則錄三宗。

海怡兩房售960萬破頂

中原地產盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島本周末錄得一宗成交，一個兩房單位以960萬元新高價成交，為2座高層H室，實用面積526方呎，樓價創屋苑兩房戶新高，呎價18,251元。另鰂魚涌康怡花園M座高層14室，實用面積882方呎，以約1,800萬元沽出，呎價逾2萬元，成交價創屋苑今年新高，亦是同類單位歷史次高。

黃埔花園本周末錄得五宗成交，電梯不到的頂層戶都有人願意購入。代理指，2期12座頂層C室，實用面積389方呎，由於沒有升降機到達，需行一層樓梯，故成交價僅703萬元，呎價18,072元，低市價約8%。反映市場缺盤下，部份市民為求平價上車，連另類貨也不放過。

祥益袁思賢表示，屯門啟豐園有新樓王誕生，一個實用面積414方呎全海景兩房戶，以破頂價628萬元易手，呎價15,169元。單位為4座高層A室，原業主2004年以118萬元買入，大賺510萬元離場。