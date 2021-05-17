Green Monday推出的植物肉商OmniFoods宣佈，下調其OmniPork新豬肉零售價22%，新餐肉亦減價17%。該公司又指，會在廣東開設新生產基地，並正於台灣物色廠房。

OmniFoods表示，自本月4日開始，主要產品的香港零售價已下調，其中230克「OmniPork新豬肉」和150克「OmniPork Strip新肉絲」建議零售價為29.9元，減幅約22%；240克「OmniPork Luncheon新餐肉」建議零售價為39.9元，平17%。

該公司今個月進行了零售價觀察，以真豬肉跟新豬肉售價作比較，同樣以230克計，一家日資百貨商場的中國進口冰鮮瘦肉售價為27.4元，較新豬肉平；而以一家超級市場的澳洲進口冰鮮免治豬肉計，售價則為34.5元，貴過新豬肉。

推出首年曾減價12%

OmniFoods指出，首階段價格調整由香港開始，不同地區將逐一跟隨，是次價格調整對傳統肉類及植物蛋白市場皆有重大的啟示，代表新豬肉的售價，已能跟「豬肉這種世界上消耗量最大的肉類看齊」。新豬肉自 2018 年推出後，已進行過首輪減價，減幅約12%。

而為了提升生產速度和規模，OmniFoods表示，除了提升現時泰國主要生產設備的產能，亦會於中國廣東開設新的生產基地，以主力供應中國大陸市場，同時正積極於台灣物色新的生產基地。

Green Monday及OmniFoods創辦人兼行政總裁楊大偉表示，OmniPork新豬肉於2018年面世後，獲無數人品嘗過及欣賞，慨豐富了素食者和純素者的日常餐單選擇，同時亦啟發和協助不少人開展他們的素食旅程。

OmniFoods的3大主要產品銷售網絡已增至全球20個國家地區，銷售點超過4萬個。而其合作的餐廳夥伴包括環球連鎖快餐店如麥當勞、星巴克等，也見於各大型連鎖店及超市如7-11便利店、百佳和惠康，以及網店如HKTVmall等。

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