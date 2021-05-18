卓悅控股（653）去年獲紫荊黨創辦人陳健文接手後，落重本大搞電商、力谷直播帶貨，但對本港供應商欠款拖得就拖。有批發商向本報投訴，已被卓悅拖欠貨款超過一年，質疑是陳故意忽視小商家，又批評卓悅的電商轉型正放棄香港市場。

陳健文原本亦屬香港富豪之列，今年2月出售南區赫蘭道11號，作價8.2億元，賬面賺約2,000萬元離場。批發商Peter（化名）表示，卓悅去年初自陳健文公佈頂手後，便一直拖欠貨款至今，足足超過一年，涉款接近10萬元。在這幾個月加緊追數時，他獲卓悅職員告知公司改變政策，貨款由以往只須前大股東葉俊亨批准，改為要加上陳健文簽名才可批出，「佢話其實葉生簽晒所有票，係爭陳生，個個都唔知陳生點解唔簽。」

Peter表示，與卓悅合作3年，會供應一些護膚品、日常生活用品，以往找數都很穩定，大約每2至4星期便會收到款項，但早前子公司曾被入稟清盤，一度憂慮是卓悅財困。即使在疫情之下，他指其他本港化妝品店也未見拖數，「係卓悅比較有問題」，並指已知有不少供應商亦遇上同樣問題。

「卓悅想做到阿里巴巴」

但另一方面，他質疑卓悅是故意拖數，因為得知近日卓悅高調宣佈與香港華為合作力谷電商，「即係你有錢啦，你有錢但我哋呢啲細數又唔找」，種種迹象顯示是陳健文的管理方法出現問題，「佢哋會計或者Buyer都同我哋講，自從陳生入咗去之後，令所有嘢都唔同晒」，職員亦透露公司「想做到阿里巴巴（9988）咁」，集中將資金搞電商，但又不願向供應商找數，是最令他氣憤。

對於卓悅的改革，他批評只是向中國市場發展，無法帶動香港市場生意，「卓悅俾我感覺係放棄香港呢邊，望向另一邊，仲要陳生加入之後感覺越嚟越重」，料本地供應商最終不會獲益，對他而言只有雪上加霜。

質疑故意拖供應商錢

現時即使未收到貨款，Peter的公司也接到卓悅訂單，在疫情經營困難下亦只好繼續供貨，「我唔做就真係零，做都起碼有生意先」，坦言事件令其生意出現過周轉困難，亦造成一些精神困擾。他質疑卓悅「可能恃住呢個唔係好多拖住先」，就算明知其難處也肆意拖數，估計他要尋求法律行動才會獲得重視。

卓悅回應時未有否認事件，表示公司與供應商的付款有一定程序，也會有很多因素影響，不能一概而論，而公司會審慎處理相關事宜。

拖數有前科 曾被入稟清盤

卓悅已有多次拖數前科，去年零售慘淡，全港多個分店都因為欠租及管理費被業主入稟追討，綜合過往多份法庭案件，涉款至少達1,800萬元，其中旺角中心分店的業主，在年底入稟申請卓悅子公司卓悅批發清盤，但一個月後撤回訴訟。面對財政壓力，卓悅亦多次蝕讓舖位套現，近月位於荃灣的總部，亦計劃以售後租回方式套現至少8億元。

去年卓悅已著手數碼轉型，推出微商城、培訓前線員工直播帶貨等，年底銀行及其他借款達4.12億元，按年增加1.2倍，淨負債比率亦從2019年底的2.05倍大增至3.8倍。核數師在年報發表意見，指卓悅錄得淨虧損2.58億億元，流動負債超出流動資產1.17億元，對其持續經營的能力構成重大疑問。

陳健文為一名愛國商人，透過卓悅設立粵港澳青年創業孵化器香港註點，近年成立了多間「粵港澳大灣區」、「二十國集團」字頭公司，他本身亦是內蒙港區政協常委，亦有份在去年藉《港版國安法》風潮下創立紫荊黨，挑戰原有建制各黨派地位。

前大股東及主席葉俊亨去年初賣盤，以1.58億元將卓悅40.4%股份售予原第二大股東及副主席陳健文，二人在董事會職銜亦會對調。易手後陳健文持股增至59.9%，之後再在市場掃貨至最新有65.2%股份；而葉俊亨伉儷原保留的1.6%股份，本月初開始沽貨，其中一日適逢卓悅宣佈與華為雲合作刺激股價暴漲最多1.1倍，3日獲利711萬元，持股降至0.8%。

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