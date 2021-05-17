中移動（941）公佈回歸A股大計，指「為抓着拓展信息服務的機遇窗口期，推動創世界一流力量大廈戰略落地，推進數智化轉型，構建新型數智生態，激發高質量發展新動能」，擬申請人民幣股份發行，並於上交所掛牌。

公司表示，擬公開發行人民幣股份數量不超過9.64億股，即不超過人民幣股份發行後本公司已發行普通股總數的4.5%。按現時港股價計算，這筆股份價值料約470億港元。

扣除發行費用後，人民幣股份發行的募集資金擬用於5G精品網絡建設項目、雲資源新型基礎設施建設項目、千兆智家建設項目、智慧中台建設項目、新一代信息技術研發及數智生態建設項目。

計劃仍需要經股東於股東特別大會向董事會授予特別授權，以及獲得相關監管機構的批准。中金公司（3908）和中信證券（6030）為聯席保薦機構及主承銷商。

紐交所月初宣佈維持退市決定

三大中資電訊商中移動、中聯通（762）、中電信（728）在月初宣佈，紐交所董事會的委員會維持退市的決定。

中移動指，今年1月向紐交所書面要求董事會的一個委員會覆議對其美國存託證券（ADR）的下市決定，惟該委員會維持該决定。根據紐交所上市公司手冊，公司預計紐交所將向美國證交會提交25表格以撤銷公司美國存託證券的上市及註冊，並將向公司提供該表格的一份副本。

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