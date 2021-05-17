近期樓市氣氛熱烈，帶旺豪宅等大額物業亦屢錄承接，不少業主趁機放售重磅貨。其中本港印度裔豪門夏利里拉家族，最新委託代理標售渣甸山包華士道屋地；項目將於7月7日截標。

第一太平戴維斯透露，該行新近獲委託代理以招標形式，出售渣甸山包華士道8號屋地，地盤面積達9,814方呎，目前劃入住宅（丙類）1地段，以地積比約0.6倍計，最高可建樓面面積約5,511方呎，建築物高度限制為3層。

翻查資料，上述屋地現為兩層高花園獨立屋，並由本港首屈一指的印度富商夏利里拉家族早於98年購入，現由一間海外公司持有。

夏利里拉家族於本港扎根逾75年，共有8兄弟姊妹，三代逾110人。除了上述渣甸山大宅，家族在港擁有多項物業，當中最為人熟悉莫過於九龍塘對衡道綠色「皇宮」，面積約4.5萬方呎，樓高3層，另設有地牢；屋內包括40間睡房、39間浴室、12個廚房，還有祈禱室和健身室等，並作為整個家族的「安樂窩」。

家族早在40年代以經營美軍軍服生意發迹，60年代涉足地產板塊，並購入尖沙嘴地皮及投資酒店業，包括尖沙嘴金域假日酒店，現時家族經營的五星級酒店遍佈歐洲、亞洲等多地。另家族成員亦從事證券業務、旅遊業及出口等生意。

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