【圖金者言】

上篇文章標題「後市未樂觀 減倉等時機」，並身體力行大幅縮減模擬持倉至象徵式兩成。該模擬倉今年至今回報超過10%，雖然比起高峯期超過兩成半回報下跌，但依然跑贏恒指。今年年線圖顯示，恒生指數出現長上影線，美國納指暫時為一個小的類十字星，中國A股各指數連續兩年上漲之後今年暫時也是十字星。

太古A人棄我取

今年年初時發佈年度預測報告，完全通過金融占星等自然周期因素來進行預測，這份報告自2014年開始已經第八期，體現實用主義（pragmatic approach），通過實戰去檢驗各種方法，留下最有效的工具。今年我們以立春日作為全年走勢參照，預測今年走勢大致為先高後低、年底回升之形態，與自然周期互相驗證，以此為首選。而今年在日水和海王星主宰之下，金融市場依然充斥了各種投機，主波動投資主題切換加速，同時土星的崛起代表實體經濟復蘇，水瓶又處於科技創新時代。可見實體經濟為代表的周期股，金融股本地地產消費類公用股逐步走强。科技股即便不濟，散戶轉為瘋炒加密貨幣，大家熟知的比特幣早已「out」，以太幣（ETH）、狗狗幣，以至最新網紅奇亞幣（Chia）等百花齊放，每一個新加密幣的創新都被炒家視作新的炒作發達機會。

始終今年水星坐鎮，走勢快速變化，隨時切換。任何熱潮都要抱三分謹慎懷疑，如勢頭不對散戶要懂得避險，嚴守止蝕。反而土星為代表的一眾傳統經濟股走勢相當穩健，本身估值已經很便宜，經營穩健管理層往績可靠，例如太古A（019），大股東不斷增持足見信心。人棄我取，市況不佳時，不怕悶反有意外收穫。

那麼如果持有蟹貨，錯過了打靶位，如何處置呢？有一個非常簡易而有效的方法來幫助尋找支持位。首先找出該股份最近的浪頂最高價，再由該高價下調38%及50%計算，以美團（3690）為例，歷史高位460元見頂之後轉跌，下調38%即285元，在此價位該股出現了三次反彈抵抗。其次下調50%，由最高460元計算那就是230元，日前最低到達240元，已經十分接近。又以美股方舟基金ARKK為例，最高159.7美元，以下調38%計算為99美元，近日恰好跌破99元後抽升，成交放大。再以美股中概科技股ETF，KWEB為例，最高104.94美元，下調38%即65美元，最近最低65.72美元。從這種粗略的回調支持位計算，可見美國科技股包括中概股和港股科技股頗有到達大位而醞釀出現短綫反彈的可能。

計算支持位的目的不是為了馬上撈底，而是可以作為一個參考結合其他指標來提前預警短線反彈的到來。這種短線反彈並不需要任何利好消息，技術性反彈更多是平淡倉而出現的買盤，這種買盤短暫快速但缺乏持久性。遇到蟹貨反彈，就真的要好好考慮是否要繼續持有了。

股無雙