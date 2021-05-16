【本報訊】市場對南向「債券通」的啟動時間密切關注。渣打金融市場環球區域主管兼董事總經理陳銘僑（圖）表示，若南向債券通如市場消息7月2日啟動，預計未來數周有細節出爐，並料可投資的債券範圍包括「點心債」（離岸人民幣債券）。惟他相信，當局起初將控制投資額度，故對本港的資金池影響不大。

美元債有吸引力

陳銘僑指債券通開通超過三年，面對大量資本流入，亦會有資本流出的需求，「若限制只可做點心債、港元債等，但不包括海外發行的美元債，交易規模就不能做得好大，始於是塘水滾塘魚」。他又指，內地投資者對中資機構在港發行的美元債較感興趣，因他們對相關企業的信用及背景較了解，相比之下點心債的吸引力較低。

在低息環境之下，亞洲的債券市場活躍。今年首季亞洲區（日本除外）G3貨幣（美元、歐元及日圓）債券發行量達1,094.26億美元，按年增加27%。他表示，4月份發生的華融債務風暴確實令大家「驚一驚」，但隨着中國政府願意出手打救，目前市場信心有所回升，債券風險溢價亦回落。

至於近期市場憂慮聯儲局提早收水，他認為，儲局今年縮減買債規模的機會不大，皆因當局不會只看短短幾個月的數據便改變取態，「目前風險在於市場作出好強烈的反應，若短息不動，但長息抽升得太快，或迫使儲局早少少出手」。他預計，美國10年期國債孳息於下半年升穿1.7厘，甚至挨近2厘水平；而人行料短期內不會有大動作。