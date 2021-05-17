英國金額時報報道，美國大型電話服務供應商AT&T將接近達成一項協議，將旗下內容部門華納媒體（WarnerMedia）與競爭對手探索頻道（Discovery）合併，建立市值達1,500億美元（下同）的流媒體巨企。

知情人士說指，AT＆T的董事會周日批准交易，預計交易將在未來數天內宣佈。

該交易將荷里活最有價值的頻道（包括華納兄弟電影及電視，HBO網絡以及包括CNN在內的有線頻道組合）與Discovery合併，而Discovery的串流媒體服務，主要在烹飪和裝修節目取得成功。

在Netflix在串流媒體領域主導地位多年之後，各大媒體和科技公司都在尋求反擊。近年迪士尼、蘋果、華納媒體等和其他公司推出了串流媒體平台，以爭奪市場。

交易金額未被披露，現時AT＆T的市值約為2300億元，預計收購Discovery後將控制其實體，而Discovery市值為240億元。

Discovery在4月份表示，其串流媒體業務的訂戶已達1,500萬，而AT&T旗下華納媒體推出的HBO Max在第一季度已簽約了增300萬至970萬。而主要對手Netflix在全球擁有2.08億訂戶，而迪士尼旗下Disney+推出以來僅一年半就吸引了1.04億訂戶。

-----------------------------

蘋果App大升級 更簡潔更就手！了解更多（立即下載體驗）

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略