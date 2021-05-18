百度公佈首季收入281.34億元（人民幣，下同），按年增25%；經調整淨利潤（非美國通用會計準則）為42.97億元，按年升39%，均好過市場預期。

百度於美股開市前升逾3%，報195.3美元。

彭博預測百度首季收入為272.69億元，按年升20.9%；經調整淨利潤為36.2億元，按年升17.45%。

其中核心業務收入為204.83億元，按年增長34%；在線營銷收入為163億元，按年增長27%；非營銷收入為42億元，按年增長70%，主要受雲服務等推動。

至今年首季，百度App的月活躍用戶量（MAU）達5.58億，每日登錄用戶超75%。百家號創作者數量達420萬，按年增長40%；智能小程序的MAU達4.16億，智能小程序數量較去年增長74%；及託管頁收入佔百度核心業務在線營銷收入35%，而去年為21%。

料來季收入最多升25%

智能駕駛方面，支持信息娛樂的小度車載OS已安裝至逾1.5百萬輛新汽車內，第一季度記錄的安裝量較上一年增加超過一倍。Apollo Go（中國首輛完全無人駕駛車）目前於2022年北京冬季奧運會場館首鋼園區可供使用

公司同時預計，第二季度收入將介乎297億元至325億元之間，按年增長14%至25%，指引未計及收購YY直播的潛在貢獻。

百度聯合創始人兼首席執行官李彥宏表示：「隨著人工智能推動技術發展進入新階段，眾多前百度員工重新加入我們，我們的僱員滿懷激情致力於智能計算，以改善日常生活及讓複雜的世界更簡單。」

業績公佈前 「女股神」基金接近「清倉」

自百度去年12月傳出涉足智能駕駛後，曾得「科技女股神」Cathie Wood青睞，旗下主打破壞性創新的ARKK基金、以及主打自動駕駛和機械人的ARKQ基金曾大額持有，至3月26日因韓國基金經理Bill Hwang旗下Archegos Capital遭斬倉，致高盛大幅減持百度股份，ARKK、ARKQ和主打下一代互聯網的ARKW趁機買入48萬股，至3月底百度分別佔ARKK和ARKQ第6大和第3大持倉。

不過，ARKK和ARKW截至昨日（17日）已悉數沽清持股，而ARKQ則持有68萬股，為其第6大持倉，以「斬倉日」收市價208.61美元計，百度至昨日於於美股累跌9.3%。ARK在首季度財報中直言，百度是影響ARKQ一季度業績表現的最大因素之一。

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