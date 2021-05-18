偉易達（303）指，受電子零件短缺、運費上升和人民幣升值致材料價格上升等因素影響，料本財政年度毛利率將下降。集團首席財務總監唐嘉紅表示，今年首季的原材料大部份都可以如期付運，集團已向供應商發之後的採購單，惟第二、三季仍有不明朗因素，難保零件是否可如期到達。

唐嘉紅補充，目前業界認為短缺會持續至明年，晶圓代工半導體供應商已要求集團提早遞交明年的採購預測，期望集團提早下單，供應商亦能如期付運。

原材料升幅方面，唐嘉紅說，大部分都有一定升幅，但集團年初已下單採購部分零件，其餘短缺原材料主要是晶片等電子零件，價格升幅達雙位數字。

蘇伊士運河影響延至第三季

被問到會如何應對原材料短缺和價格上升時，唐嘉紅說，若某種零件短缺，集團會嘗試以另一種零件代替，以減低風險，另外集團去年下半年推出的產品亦有加價，已反映原材料價格上升的影響，會視乎市場反應調節，強調集團會透過不同方法，儘量減低原材料短缺和價格飆升對毛利率的負面影響。

至於三月「長賜號」堵塞蘇伊士運河有否影響集團業務，唐嘉紅說，雖然貨輪僅堵塞運河一周，但事件導致船公司要騰出船隻應付該些受阻的運輸，而美國本土運輸需求強勁，很多貨櫃已運往美國，致貨櫃供應出現短缺，原本五月是淡季應有很多貨櫃騰空，但現在貨櫃緊拙如旺季，令運費一直上升，船公司估計影響會延至第三季。

被問到明年派息會否受影響時，偉易達主席兼行政總裁黃子欣表示，除非有重大收購或其他不確定因素，否則集團派息比率一般都維持在90%以上，現階段估計明年的派息率同樣會維持在此水平，但目前難以估計本財政年度的毛利率、淨利潤如何，因此無法確定會派多少息。

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