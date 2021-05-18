●偉易達（303）截至今年3月底止全年收入23.72億元（美元．下同），按年增加9.5%，純利增加21.1%至2.31億元，每股盈利91.6仙，派末期息每股74仙，全年派息91仙，即7.05港元，按年增71.7%，現價息率10.2厘。集團表示，去年收入及溢利均創新高，主要受惠於疫情期間在家工作和留家抗疫的訂單，即使上半年全球供應鏈受阻及第四季電子零件供應短缺，仍然錄得正面業績。

期內電子學習產品收入按年升6%至9.78億元，電訊產品收入升6%至4.25億元，承包生產服務收入升15%至9.68億元，集團指，承包生產服務由迎合在家工作和留家抗疫的產品所帶動。期內毛利率為30.6%，由於材料價格於第四季顯著上升、產品組合改變、運費上漲和直接勞工成本增加所致。

集團預期，全球電子零件短缺的情況普遍，晶圓代工半導體製造商難以應付大幅增加的需求，不僅交貨時間大大延長，履行訂單的情況亦不確定，部份已確認的訂單仍未能如期交付。同時受到供應緊張、運費上升和人民幣升值導致材料價格上升所影響，毛利率料將下跌。

●神州租車（699）截至今年3月底止首季盈利566.8萬元（人民幣．下同），去年同期虧損1.88億元，每股盈利0.3分；總收入12.02億元，按年跌9.33%，其中汽車租賃收入升0.5%至8.83億元；經調整EBITDA為4.89億元，單車日均收入為108元，較去年同期上升27.1%。

股權變動/配股

●銷售文件顯示，新華保險（1336）大股東瑞士再保險擬以配售價每股28.8元至29.1元，配售約7,790萬股，配售價較新華保險今日收市價30.6元計，折讓約4.9%至5.9%，最多套現22.67億元。摩根士丹利及匯豐為配售代理，交易完成後，瑞士再保險不再持有任何新華保險股份。

●銷售文件顯示，東方海外國際（316）股東融實國際擬以配售價每股106.6元，配售公司約1,422.5萬股，配售價較方海外國際今日收市價106.6元折讓15%，套現1.95億美元（約15.1億港元），中金公司為獨家配售代理。融實國際為國家開發投資集團有限公司的境外全資子公司。

●嗶哩嗶哩（9626）獲The Capital Group（美國資本集團）增持，股權披露顯示，The Capital Group在上周五（14日）以每股平均價711.612元，買入Bilibili約28.7萬股，涉資2.04億元，持股比例由6.94%增至7.04%。

●股權披露顯示，碧桂園（2007）大股東兼聯席主席楊惠妍在上周四（13日）於場內以每股平均價9.226元，買入670.8萬股碧桂園，涉資6,188.8萬元，持股比例由59.34%增至59.37%。

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