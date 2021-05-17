金融世界很大，我的專長範疇不是加密貨幣。不過看到Elon Musk呼風喚雨，忽然睇好，又忽然睇淡，周期性唱好狗狗幣，如此KOL式操控加密貨幣市場高低，令人懷緬特朗普時代，他也會利用個人的Twitter周期性發放利好利淡宣言，令到和環球股市大上大落。

不論是哪一個市場，投資道理都不會改變，我們很容易被短期的噪音左右了投資決定，這也是行為經濟學的含意。因此，我們要懂得和這些噪音共處，不過講開又講，地球真係越來越多人熟習加密貨幣，習慣操作呢一種新興資產。

幾日前新聞報道姜濤和MIRROR被登記註冊發行加密貨幣，有機會牽動另一個炒風。花姐和樂迷會非常緊張，樂迷會馬上發聲明，花姐自己IG Story也說這樣不是支持姜濤和MIRROR的最好方法。在商業上，不論ERROR、MIRROR又或他們旗下栽培的八大藝人，都是非常成功的IP。凡是知識產權，就有被挪用的風險。既然如此，倒不如主動搶佔先機，自己製作官方的NFT，直接打擊其他偽冒者。

以我粗疏的理解，李澤楷公子旗下的私募應該有投資區塊鏈的項目，雖然不知是否直接和NFT相關，但近水樓台，說不定是另一個收入來源，粉絲也不介意畀錢。最近每晚11點我都會準時收看《ERROR自肥計劃》，直播期間無數觀眾在系統狂send ERROR和MIRROR的sticker，佢哋嘅NFT，真係有得做。

渾水

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