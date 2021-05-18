優品360（2360）今日發出盈利預喜公告，截至2021年3月31日，全年應佔溢利大幅增加不少於5倍，純利大幅增加因集團零售舖銷售額較去年度大幅增長，以及領取3,177萬元由香港政府發放的「保就業」計劃補貼。

優品360曾被揭用保就業補貼買物業，政府於去5月12日公佈第一期「保就業」詳情，而優品360隨即於10日後的5月22日公佈斥1.77億元，收購九龍偉業街絲寶國際大廈11樓若干辦公室以及停車位商業物業。林子峰解釋，申請保就業資助與公司收購物業計劃無關係，買入辦公室物業是為了自用，「因為我哋計過同人地租，本身租緊兩層，管理上同人手上都用多咗（成本），咁就買咗個寫字樓全層自用，公司係計過足夠俾現金。」他指自2019年社會運動開始，就一直想入市，惟看到寫字樓售價可能有回落迹象，結果延至去年才正式入手。

優品360的全年業績預計將於6月刊發，今日中午股價報2.34元，跌4%。

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