保安局凍結壹傳媒集團創辦人黎智英持有的壹傳媒（282）股份等資產，獨立股評人David Webb認為律政司有必要在法庭上證明，黎智英如何透過違反《國安法》而從這些資產上獲得利益，「黎先生在這些業務上蝕了很多年錢，並用自己現金支撐着公司，那麼，究竟他如何從違反《國安法》中獲益呢？」

壹傳媒（282）昨日宣佈停牌，以待發出關於保安局公佈有關凍結公司控股股東黎智英先生持有的資產，以及公司股權聲明。黎智英現時持有71.26%壹傳媒股份，David Webb接受港台訪問稱，他認為當事人現時最想了解政府凍結其壹傳媒股份的理據，因為被告亦有權尋求法院撤銷這命令。

「在法院上明顯要問的就是，假如你凍結我的資產，你必須提出有效的理據，那理據是甚麼呢？」他指黎智英在壹傳媒業務上蝕錢很多年，甚至要靠他私人現金補貼，到底從中獲得了甚麼利益？「我認為律政司有必要解釋這一點。」據聯交所披露權益顯示，David Webb曾持有壹傳媒逾5%的股權，為當時第二大股東，但現時並沒有壹傳媒持股。

保安局局長昨日並未回應凍結黎智英財產的理據，只稱已考慮了充份的資料才作出這決定，又否認當局的行動與新聞工作有直接關係，強調當局會嚴厲執法以打擊危害國家安全的罪行。

上周五（14日）保安局宣佈凍結黎智英持有的壹傳媒股份，以及他擁有的3間私人公司於本地銀行賬戶內的財產，保安局局長根據《港區國安法》附表3，藉書面通知向相關人士及機構作出指示，不得直接或間接處理某些有合理理由懷疑是與危害國家安全罪行相關的財產，如有合理因由懷疑通知所指明的財產會被調離香港，可在通知內指示警務人員可為防止該財產被調離香港而檢取該財產。

黎智英去年12月被起訴「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」，並於今年4月16日加控兩項罪名，包括「串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及「串謀作出並意圖妨礙司法公正的作為」。凍結財產有效期為兩年，但如有需要保安局局長可申請延期，有證券界人士指出，如被沒收的財產涉及上市公司股份，一般會在公開市場「變賣」，屆時誰人入主壹傳媒成大股東，由市場決定。

壹傳媒行政總裁張劍虹已表示，集團知悉黎智英持有的壹傳媒股份被凍結，但澄清事件與壹傳媒集團戶口完全無關，集團及《蘋果日報》的運作及資金財務，絕不受影響。壹傳媒今日續停牌。

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