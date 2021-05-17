【本報訊】國泰航空（293）上月底推自願離職計劃，據悉有近200人申請，在不足一個月後集團再公佈架構重組方案，將於今年9月實行，有關職員被降職及減人工。國泰稱會按員工表現，重新調配新架構後的留職或降職安排。

近200員工自願離職

據國泰公佈的架構重組方案，機場地勤部由原本5個職級減為4個，中層主管（Supervisor）及服務領隊（Service Leader）將合併為「Service Excellence Lead」。據悉為減省開支，部份Supervisor及Service Leader職級員工將被「燉冬菇」、降職回底層的客戶服務員（Customer Services Officer），人工亦會被減，兩職級以時薪計相差可達1倍，暫時未知多少員工受影響。而這次架構重組，並未涉及人工較高的經理級員工。

國泰在內部通訊向員工解釋，會根據員工的工作表現及能力進行評估，重新調配新架構後的留職或降職安排，並將於日內通知相關同事。

國泰去年10月宣佈全球裁減8,500個職位，其中香港涉及5,300名員工，集團亦多次推行無薪假及高層減薪計劃。至上月28日國泰再推自願離職計劃，有員工當時表示本月底離職，可獲不少於兩個月的基本薪金之特惠金，再按年資作調整，最多獲相等於6個月的基本底薪。據悉該自願離職計劃有近200人申請，大多為年輕同事。