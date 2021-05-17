【本報訊】港島鐵路上蓋重磅新盤黃竹坑晉環於本月初開賣，不足一個月內銷售近百億元，惟項目第二輪發售188伙中，有兩伙單位選擇撻定，料沒收共約167萬元。

路勁地產及平安不動產旗下黃竹坑晉環，本月1日展開首輪認購後，相隔一周，即本月8日進行次輪認購，該日發售單位中，有兩伙單位撻定。按一手住宅成交紀錄冊顯示，實用面積612方呎的1A座5樓C室，於本月8日獲買家2,094.6萬元購入，實用呎價約3.4萬元，按最新成交註冊，買家簽臨時買賣合約後，交易再未有進展，料已選擇撻定，即樓價5%約105萬元定金被沒收。至於1A座12樓J室，實用面積387方呎，同於本月8日以1,236.7萬元售出，實用呎價約3.2萬元，同樣簽定臨時買賣合約後交易再未有進展，料買家損失約62萬元定金。

One Soho買家撻定輸36萬

另外，信置（083）旗下旺角山東街新盤One Soho於本月初開售，項目最新錄得首宗撻定，買家料失36萬元。據一手成交紀錄冊，One Soho 9樓A1室，屬實用285方呎一房戶，原於5月6日以713.33萬元售出，惟買家新近取消交易，料遭發展商沒收樓價5%定金，涉約36萬元。