彭博報道，阿里巴巴（9988）斥4億美元（約31億元）投資越南企業Masan Group Corp.的零售部門，以擴大公司在東南亞的網上雜貨業務。

報道提到，阿里巴巴及霸菱亞洲（Baring Private Equity Asia）正收購The CrownX 5.5％的股份，該公司持有Masan Group在Masan Consumer Holdings和VinCommerce中的權益，投資後將擁有80.2％的股份。聲明顯示，這筆交易意味The CrownX的投資前估值為69億美元。

而Masan正與其他投資者進行談判，以進一步向The CrownX進行3億至4億美元的投資，預計將於今年內完成。作為交易的一部分，Masan Group將與阿里巴巴的東南亞子公司Lazada合作，以擴大阿里在越南的數碼業務。

隨中國本土市場競爭和監管審查的加劇，馬雲的公司正尋求擴大東南亞地區業務。據貝恩、谷歌和淡馬錫估計，到2025年，越南的數碼經濟將增長到520億美元，即自2020年起，每年增長29％。

聲明提到，VinCommerce將為Lazada在越南的電子商務平台提供食品雜貨，並將其實體店轉變為網上定單的接貨點。雜貨佔越南全國零售市場的一半，消費者支出的四分之一，但網上普及率仍處於初期階段；Masan Group由阮登光控制，成立於1996年，以魚露起家，並發展零售和採礦領域，旗下Vincommerce部門現時經營當地最大的便利連鎖店。

CrownX的目標是在未來數年，網上商品佔整體銷售額至少5％。

阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇上周指，決定在新財年進行更為堅決的投入，將業務增長所帶來的所有新增利潤都投入到重點戰略領域——比如技術創新、幫助零售平台商家降低經營成本，用戶增長和用戶體驗提升，商品和供應鏈能力建設，基礎設施和創新業務。

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