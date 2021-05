曾經聽過一句說話,好多時一盤生意,係由吹水開始。所謂「吹水」,除咗喺搵投資者時,多多少少吹大個願景;亦都係指,好多人都係喺同朋友吹水時,搵到合作伙伴:

「最近搞緊咩呀。」

「最近諗緊搞個Project,條橋啦就咁咁咁……」

「幾好喎,不如你預埋我,我就幫你做呢樣呢樣同嗰樣。」

「好喎。」

呢段對話以後展開嘅劇情,可以一個創業勵志故事嘅序幕,幾個兄弟手足拍住上;但亦都可以係一後孽緣嘅開端。

有位朋友年幾兩年前,就同一位so called「兄弟」合作創業,未搵到錢時,大家當然目標一致,一齊做好盤生意。到大半年前,公司生意已上軌道,你以為大家可以happy ending?錯了。由於兩個人經營上有磨擦,開始互相唔妥,最後朋友啲股份就俾人食晒。

食?咁易就食到?係呀,對方係大股東,揸51%,所以決定供股,供到朋友股權變0。你有錢咪一齊供,冇錢供?就成間公司要拱手讓人。然後你又會問,當初兩個人一齊創業,點解對方係51%,佢答你「當時當佢係兄弟,諗住佢揸大股都冇問題。」

「兄弟」呢兩個字,係好易出事,又聽到另一個朋友,又係同人夾份搞生意,明明盤生意睇落有聲有色,最後佢竟然話冇份,原因呢,又係「當時傾股份時,諗住大家兄弟,冇白紙黑字寫清楚股權,講個信字,依家俾人踢走。」

記得7至8年前,同過一個Startup founder傾偈,佢同我講自己決定同partner合作之前,傾嘅第一件事,係股份分配;第二件事係點分手。我當時問佢,咩都未開始就諗點失敗?佢詳細點答,我都唔太記得,但大概係話「我係hope for the best,prepare for the worst」。有呢種覺悟,原因亦係因為試過畀拍檔「穿櫃桶」走埋佬,最後仲因此揹到成身債。結果當日呢間得幾丁友嘅startup,依家已有200幾個員工,最近又拎多5億融資。

以上故事話我哋聽,好多時成功源自瀨過嘢,汲取過失敗教訓,重整旗鼓,仍然有機會成功。

最後想講,做生意風險多到數唔晒,冇生意、冇investor、資金鏈斷、內部不和分化、客觀經濟差……喺香港仲外加政治風險,你唔知會唔會有一日,因為你政治取態而被針對,被冠上不同罪名。在此,抄Viu TV 格仔Mike導一句,感謝每一位在香港面對重重風險,還一直在堅持的人。

