曾經聽過一句說話，好多時一盤生意，係由吹水開始。所謂「吹水」，除咗喺搵投資者時，多多少少吹大個願景；亦都係指，好多人都係喺同朋友吹水時，搵到合作伙伴：

「最近搞緊咩呀。」

「最近諗緊搞個Project，條橋啦就咁咁咁……」

「幾好喎，不如你預埋我，我就幫你做呢樣呢樣同嗰樣。」

「好喎。」

呢段對話以後展開嘅劇情，可以一個創業勵志故事嘅序幕，幾個兄弟手足拍住上；但亦都可以係一後孽緣嘅開端。

有位朋友年幾兩年前，就同一位so called「兄弟」合作創業，未搵到錢時，大家當然目標一致，一齊做好盤生意。到大半年前，公司生意已上軌道，你以為大家可以happy ending？錯了。由於兩個人經營上有磨擦，開始互相唔妥，最後朋友啲股份就俾人食晒。

食？咁易就食到？係呀，對方係大股東，揸51％，所以決定供股，供到朋友股權變0。你有錢咪一齊供，冇錢供？就成間公司要拱手讓人。然後你又會問，當初兩個人一齊創業，點解對方係51%，佢答你「當時當佢係兄弟，諗住佢揸大股都冇問題。」

「兄弟」呢兩個字，係好易出事，又聽到另一個朋友，又係同人夾份搞生意，明明盤生意睇落有聲有色，最後佢竟然話冇份，原因呢，又係「當時傾股份時，諗住大家兄弟，冇白紙黑字寫清楚股權，講個信字，依家俾人踢走。」

記得7至8年前，同過一個Startup founder傾偈，佢同我講自己決定同partner合作之前，傾嘅第一件事，係股份分配；第二件事係點分手。我當時問佢，咩都未開始就諗點失敗？佢詳細點答，我都唔太記得，但大概係話「我係hope for the best，prepare for the worst」。有呢種覺悟，原因亦係因為試過畀拍檔「穿櫃桶」走埋佬，最後仲因此揹到成身債。結果當日呢間得幾丁友嘅startup，依家已有200幾個員工，最近又拎多5億融資。

以上故事話我哋聽，好多時成功源自瀨過嘢，汲取過失敗教訓，重整旗鼓，仍然有機會成功。

最後想講，做生意風險多到數唔晒，冇生意、冇investor、資金鏈斷、內部不和分化、客觀經濟差……喺香港仲外加政治風險，你唔知會唔會有一日，因為你政治取態而被針對，被冠上不同罪名。在此，抄Viu TV 格仔Mike導一句，感謝每一位在香港面對重重風險，還一直在堅持的人。

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