【本報訊】恒指公司將於本周五（21日）揭盅改革後的首次季檢結果，醫療保健、非必需及必需消費行業的股份較大機會成為藍籌新貴。市場人士估計，李寧（2331）、京東健康（6618）、京東（9618）等行業龍頭將排隊染藍。惟隨着獲納入股份數目增加，被動資金流入恒指新貴的規模將攤薄，加上欠缺市況配合，染藍炒作或在改革後逐漸「啞火」。

恒指周五季檢

是次恒生指數系列成份股變動在周五公佈，並於6月7日生效。現時恒指有55隻成份股，按照恒指於明年中要納入80隻股份的目標推算，市場普遍認為指數將按部就班在尚餘5次季檢中，每次平均納入5隻股份。除了染藍股份數目明顯增加，部份行業亦將受惠改革而有較多席位。若成份股增至80隻，非必需及必需消費行業有9隻成份股「空缺」，為眾多行業之首；醫療保健業則有7隻成份股「空缺」。

中薇證券研究部董事黃偉豪表示，單計染藍憧憬只能為股份帶來短暫的刺激，有良好基本面更為重要，認為李寧及京東健康在染藍潛力股中可看高一線。他解釋，李寧有內需消費概念，走勢上在頂位屢試突破，「有埋染藍憧憬，或有力突破而上」；由於估值不低，散戶宜分注吸納，中線目標78元。至於京東健康，他就稱互聯網醫療前景良好，不太受政策困擾，股價經「殺估值」後有所調整，現價吸納亦可，中線目標140元。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢估計，京東健康獲納入的機會很高，除了行業受追捧，該股亦屬板塊龍頭，其市值達3,439億元，更勝阿里健康（241）；可考慮在105元買入，短期目標115元，止蝕位定在98元。他又指，信達生物（1801）及康龍化成（3759）或成黑馬。