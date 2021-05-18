截至18:45

美股持續波動，隔晚升跌後收覆大部失地，最新美股三大指數期貨則造好，納指100期貨升0.7%、標期升0.3%、道期升0.25%。

市場聚焦美滙指數跌90水平，至最新報89.798，而美國10年期債息則保持平穩報1.645厘。商品價格持續向上，倫敦布蘭特期油升上70美元水平，為自去年疫情爆發以來最新水平，紐約原油期貨則報66.8美元。

金價在虛擬貨幣冧市的背景下挑戰1900美元水平，最新報1869美元。其中美國最大黃金ETF（GLD）錄得連續兩日資金淨流入，合共近6.9億美元。

個股方面，家居裝修用品公司Home Depot（HD）首季業績遠好過市場預期，掃除疫情退減帶來增長減慢的憂慮，HD美國國內同店銷售升29.9%，好過期預22.1%。

HD第一季收入375億美元，按年增長32.7%﹔淨利潤41億美元，或每股3.86美元，相對去年同期增長85.6%。不過集團未有提供任何業績指引，股價最新升2.3%至327.5美元。

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