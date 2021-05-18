金融發展局發表本地房託基金（REITs）研究報告，指出香港房託基金市場發展遜於亞洲其他地區，仍有具大的增長空間，建議透過提升市場流動性，吸引投資者、發起人及中介機構，如將房託基金納入港股通名單。

金發局建議透過6方面增加市場流動性，包括完善價值定位、發掘跨境投資者潛力、推動房託基金產品多元化發展、索稅務及財務激勵措施、完善監管制度，及加強市場推廣等。

該局指出，香港房託基金可以投資的行業並無限制，如最近有由順豐分拆的順豐房託（2191）在港上市，有助當作其他相似類型資產的參考，釋除房託基金準發起人的疑慮，清除市場對新房託基金資產類別在監管方面的不明朗因素。

該局又建議，將房託基金納入為港股通的股票名單，容許兩地的房託基金投資於彼此市場。初期，在首批內地基礎設施基金上市前，可先實施南向交易，容許合資格的內地投資者投資香港房託基金，待內地基礎設施基金推出後，可擴展為雙向交易。

目前，香港共有12隻上市且交易的房託基金，當中2隻正停牌，大多都投資傳統的資產，如購物中心、寫字樓、工廠大廈和酒店等。該局認為須推動房託基金產品多元化發展，日後可涵蓋至基建項目、物流園區、數據中心、醫療設施，以及包括退休房屋、學生宿舍等住宅。

去年，本地房託基金交易的平均每日成交金額為7,780萬美元（下同，折合約6.04億港元），新加坡及澳洲分別達2.27億美元和3.01億美元。截至今年3月底止，香港房託基金的總市值只有310億元（2,407億港元），當中領展（823）已佔一半，以周二（18日）收市價74.35元計，市值已達1,548億元。然而，香港市場與亞洲其他市場仍有一大段距離，日本、澳洲和新加坡，則分別達到1,500億美元、1,100億美元以及790億美元。

金發局主席李律仁表示，香港早在2003年已經建立了相關市場，在區內是房託基金的先行者之一。香港應重新思考及定位本地房託基金市場的發展，尋求進一步提升香港為相關行業提供融資的能力。

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