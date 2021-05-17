【本報訊】新盤市場火熱，發展商推盤一浪接一浪。新世界發展（017）旗下大圍柏傲莊，繼推售第1及2期後，項目第3期獲批預售樓花同意書，料短期內公佈推售。同時，本月新盤焦點黃竹坑晉環將公佈餘貨銷售部署。

新盤有價有市，帶動發展商推盤步伐加快。新世界旗下大圍站上蓋柏傲莊第3期獲批預售樓花同意書，集團營業及市務部總監黃浩賢表示，項目售樓說明書、展銷廳及示範單位已進入最後階段。

柏傲莊由7座住宅組成，共提供3,090伙，其中第1期及第2期累售共2,103伙。柏傲莊第3期屬項目最後一期，建有兩座住宅大樓，共提供892伙，單位戶型包括一房至四房。

此外，萬科香港旗下何文田自由道項目最新命名為VAU Residence，發展商指，最快下月上旬展開銷售部署，全盤涉及165伙。萬科香港執行董事周銘禧表示，正準備樓書，示範單位設於長沙灣The Campton基座部份。VAU Residence提供165伙，間隔由開放式至三房，以開放式及一房作主打，佔約80%。開放式實用約200至250方呎；一房實用約250至290方呎，項目並設頂層連天台特色單位。樓盤預計2023年1月落成，發展商指定價會參考九龍傳統豪宅區一手及二手物業。

VAU Residence前身屬一幢樓齡逾半世紀、8層高商住物業，萬科香港經一輪收購後，於2019年以底價4.51億元投得物業業權；而毗鄰的自由道13至13號A舊樓，萬科同以底價2.49億元統一業權。隨後將兩地盤合併重建，可建樓面約6.51萬方呎。

長沙灣翠雅山推4伙招標

多個發展商趁樓市勢旺，加入新盤戰團。在港產量不多的大生銀行馬氏家族旗下大銀地產，去年軟銷一輪長沙灣半山新盤翠雅山後，亦上載首份銷售安排。發展商推出項目第2座地下4層1及2號單位，實用面積分別1,463方呎及1,824方呎，分別附連一個90方呎或218方呎花園；以及第2座地下1層12號單位，實用面積1,879方呎，同座地下18號單位，實用面積1,557方呎，本周五開始招標，今年8月20日截標。

宏安地產（1243）旗下青衣寮肚路薈藍，亦計劃短期內推售。項目於2018年以每方呎樓面地價達8,491元購入，建有320伙，戶型提供開放式至一房。

路勁地產表示，晉環首三輪開售連同招標，累售554伙，佔全盤單位近七成，套現超過120億元。項目昨透過招標沽兩伙四房戶，包括以5,246.2萬沽出第1A座35樓A室，實用面積1,205方呎，呎價4.3萬元；同座同層F室，實用面積1,218方呎，成交價5,176.5萬元，呎價4.25萬元。