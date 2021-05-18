Elon Musk上週突然開始批評比特幣不環保，耗電量太多，也涉及很多煤炭發電，造成空氣污染。這些言論觸發了整體幣市向下直插，比特幣跌幅超過兩成。先不說為什麼他買入前沒有研究比特幣的運作原理，比特幣是否環保這件事，得有個比較對象。

比特幣系統的共識機制採取Proof of Work（PoW）工作量證明，這個方法透過速度競賽來決定由誰來獲得獎勵，為了獲得獎勵，礦工需使用耗電高且速度快的礦機。柴犬幣DOGE同樣採用PoW，現時的柴犬幣可能會較比特幣環保一點，但一旦受到廣泛歡迎，運算難度提升，最終還是會和比特幣一樣的耗電，這是PoW機制的限制。

另一隻主流加密貨幣以太坊，現時也是採用PoW機制，耗電量都是屬於高的類型。不過ETH2.0其中一個升級重點，就是將原有的PoW變成PoS（Proof of Stake）權益證明，由原來的透過速度競賽去決定誰可以獲得獎勵，改為只有買入並鎖倉ETH的人才有資格獲得獎勵。這意味著系統將大大減低高速運算的需求，相比起來ETH2.0就比較環保了。

如果我們將比特幣和法定貨幣去比較，又如何呢？銀行體系之下，大樓、分店、ATM處處，人手眾多，這到底涉及多少環保成本？我們手上的紙幣又砍伐了多少樹木，鑄造硬幣是用了多少燃料加熱，用了多少汽油去運輸？比特幣作為一個全球通用的貨幣系統，只需要電力就能大大省卻其他對環境的影響，實在划算。

比特幣挖礦是一個對電費非常敏感的行業，根據不少的研究顯示，挖礦其實在推動再生能源的發展，因為水力發電、地熱發電等的電費有時較煤炭還便宜，為了賺錢礦場必定會選最平的電來挖礦。在我看來，比特幣根本是環保先鋒，再生能源產業的研發金主。當然，如果能減少煤炭發電的部分就更環保了。

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