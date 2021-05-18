工商舖市投資氣氛持續炒熱，市場續錄短炒獲利個案，包括專營電玩遊戲產品代理及批發、任天堂香港代理商的寶源亞洲集團，最新以3,866萬元沽出去年底購入的尖東商廈單位，4個月實賺逾百萬元離場。

據土地註冊處資料，尖東永安廣場中層3個單位，面積約4,070方呎，新近以3,866.5萬元易手，呎價約9,500元。原業主寶源國際貿易有限公司，公司登記董事包括寶源亞洲集團有限公司主席林佑碧等人，早於去年底以3,536.83萬元購入上述物業，持貨4個月，賬面獲利329.67萬元；惟扣除入市稅項及代理佣金等雜費，料實際賺約106萬元或約3%。

大角嘴地舖業主短炒半年速賺270萬

市場消息指，大角嘴角祥街51至61號地下3號舖，面積約700方呎，最新以1,580萬元轉手，呎價約22,571元。原業主於去年11月以1,310萬元買入舖位，物業半年間升值270萬元或約21%。

據了解，舖位目前由食店以月租3.6萬元承租，新買家可享租金回報約2.7厘。

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