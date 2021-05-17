馮晞乾先生寫過一個吳靄儀測試，用來區分不同世代。佬編最近也發現，狼人殺這個近年大受歡迎的多人遊戲，或許同樣可以用來區分世代。

3字頭或以上的朋友裏面，似乎有很多人都沒有聽過狼人殺。但對於93年打後出世的人來說，狼人殺已經是個如同呼吸一樣的基本遊戲，大家講的不是識唔識玩，而是講玩得勁唔勁。

後生仔未必知道，等佬編叔叔同大家講，老鬼們不是不識玩狼人，不過，當年呢個game，我哋叫Killer，其實都是同一款遊戲的兩個版本。最og的遊戲，是一款名為Mafia的social deduction game，1986年由前蘇聯心理學家Dimitry Davidoff設計。玩法是將所有玩家分為兩大陣營，各有各的身份和特定技能。在全部人都不完全掌握其他玩家身份的情況下，要透過討論和投票，找出敵對陣營的玩家消滅。

在狼人殺沒有興起之前，大學OCamp已經在玩一個叫做Killer的類似遊戲，估計是直接把Mafia移植過來香港的版本。當年並不是每一個人都懂得那些複雜的角色規則，所以玩起來規模比狼人殺簡單，沒有那麼有趣。

而狼人殺，最初是來自97年，外國有人用狼人主題將Mafia這個遊戲重新包裝，成為了狼人殺的前身，2010年中國有公司把遊戲在中國發行，才成為了我們現在見到的模樣。但狼人殺在中港台流行起來，靠的是台灣綜藝節目《娛樂百分百》，幾年前請了一堆明星同KOL上節目一起玩，竟然玩到兩岸三地的觀眾都記住了無可能記到的角色與規則，最後個個都一齊玩。

狼人殺和Killer的故事，很能說明到傳媒與文化的關係。只要傳播力足夠，就算路線再迂迴，也能將事物傳播開去。所以在香港，有報紙沒人買，卻日日出現在學校裏面；有網媒不賺錢，卻最捨得花錢去挖角請人。因為上大人們都知道，雖然抓不住大家的心，但存在即正義，而金錢可以買到exposure。

在這個捕捉注意力的傳媒遊戲裏面，那些不聽話，但影響力大的高級玩家，就好狼人殺裏的預言家一樣。天黑閉眼後，當然要馬上刀死它。

佬訊

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