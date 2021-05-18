國產醫療裝備龍頭東軟醫療，據《彭博》知情人士透露，正考慮來香港IPO上市，計劃籌集4億美元資金。

東軟醫療去年11月撤回了上海科創板上市申請，理由是忙於應對疫情，以及正進行重要併購項目。這次知情人士稱東軟醫療正與顧問公司籌劃上市計劃，最快有望今年底進行IPO，但目前仍處於初步階段，具體細節仍存在變數。東軟醫療沒有就消息作回應。

日前內媒亦有報道指，東軟醫療在5月13日已向內地證監會遞交了《境外首次公開發行股份（包括普通股，優先股類別股票及股票的派生形式）審批》申請，有意向港交所（388）申請上市。

東軟醫療1998年成立，是一家大型醫學診療設備製造商，主要從事大型醫學診療設備的研發、生產及銷售，亦提供相關解決方案與服務，產品包括磁力共振掃描、電腦掃描等。

大股東為東軟集團，持股比例為29.9％，第二大股東威志環球，持股比例26.5％；2020年上半年，東軟醫療收入年增長38％，淨利潤為2019年同期的11.9倍，業務包括對俄羅斯、美國、巴西等30多個國家出口醫療產品。

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