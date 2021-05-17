香港新股市場再現焦點，就是昨日開始招股的京東物流（2618）。京東物流由京東集團（9618）分拆上市，於上市後在未有行使超額配股權的情況下，京東集團佔權64.42%，因高於五成，仍持有控股主導權。招股價介乎39.36至43.36元，上市時市值折合約307億至339億美元，較今年2月時市場估值400億美元下調約23%至15%，相信與近期中資科技股走勢偏弱有關，故此適合有意持股不少於半年的中長線投資者認購。

筆者留意此股的基本面有三大亮點，其一是外部客戶收入增加，外部客戶的收入貢獻佔總收入的百分比從2018年的29.1%增加至2019年的37.8 %及2020年的46.1%。京東物流的物流網絡幾乎覆蓋中國所有地區、城鎮及人口，截至2020年12月31日，已運營900多個倉庫，總管理面積約21百萬平方米，包括雲倉生態平台管理的面積。

其二是投放大量資源用於科技創新，截至2020年12月31日，已擁有逾4,400項專利及計算機軟件版權（含申請中的），其中逾2,500項涉及自動化及無人技術。於所有關鍵物流運營環節，運用先進的無人技術及機器人（如自動導引車、自主移動機器人及分揀機器人、無人駕駛汽車等），極大提高速率、準確性及生產力。

其三是國內一體化供應鏈物流服務前列供應者之一，截至2020年12月31日，在中國22個城市運營32個「亞洲一號」大型智能倉庫，包括一個位於上海的全流程無人倉，該倉庫在旺季每天能夠處理超過1.3百萬筆訂單。

若以經調整盈利計算，業績見不斷改善，由2018年約蝕16億元人民幣，至2019年收窄至9億元人民幣，並於2020年轉賺約17億元人民幣，均能體現此股的中長線投資魅力。

聶振邦

獨立股評人

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