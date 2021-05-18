樓價高企，未補地價居屋成上車客置業福音。座落觀塘曉光街的居屋曉麗苑，樓價向來低水，綠表呎價不足8,000元，屬市區居屋平價之選。利嘉閣地產梁錦機表示，曉麗苑錄得5月份首宗成交，為曉安閣中層16室的二手成交，單位實用面積647方呎，三房間隔，外望樓景，近日以500萬元獲綠表客承接自用，呎價7,728元。原業主1997年4月以137.81萬元購入單位，現轉手賬面獲利362.19萬元，物業升值約2.6倍。

梁錦機補充，上述為曉麗苑本月首宗二手成交個案，屋苑現時約有30個單位放售，最低入場價由510萬元起。

曉麗苑不足8,000元，平過新界區不少居屋。據房委會成交紀錄，天水圍居屋天盛苑一個中層戶，實用面積650方呎，綠表以560萬元成交，呎價8,615元。

新都城業主賣樓移民

再有業主移民賣樓。美聯物業林振聲表示，將軍澳新都城有業主移民馬來西亞，故決定沽出2期兩房單位，成交價718萬元。單位為2期11座中層G室，實用面積363方呎，2房間隔，呎價19,780元。單位於2010年11月以285.8萬元購入，賬面大幅獲利432.2萬元，升值逾1.5倍。

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